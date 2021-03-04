تدمير مقرات داعش الإرهابي في كركوك العراقية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تدمير عدد من مضافات لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين.

وقال معاون آمر اللواء 22 بالحشد شريف زاير سلمان في بيان، إن قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية انطلقت صباح اليوم بالصفحة الثانية ضمن عملية ثأر الشهداء جنوب غرب كركوك”، لافتاً الى أن “قوات الحشد دمرت عدداً من مضافات داعش في سلسلة جبال حمرين بمحاذاة نهر اللبن”، بحسب ما ذكر موقع “السومرية نيوز”.

وأضاف البيان إن القوات تواصل تقدمها لتفتيش منطقة الصيادين ووادي اللبن وصولاً إلى سد العظيم”، مشيراً إلى أن القوات تواصل تقدمها وفق الخطط الأمنية لتفتيش وتأمين قاطع عملياتها بشكل كامل.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أطلق الحشد الشعبي والقوات الأمنية، عملية “ثأر الشهداء” لملاحقة بقايا فلول داعش في مناطق جنوب غرب كركوك.