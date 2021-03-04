بالتفاصيل: “هدف” يحدد طريقة وآلية وخطوات التسجيل في خدمة الإرشاد المهني

وشارك صندوق هدف، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف» شرح من خلال خطوات التسجيل في خدمة الإرشاد المهني. وحدد صندوق تنمية الموارد البشرية، آلية وطريقة الاستفادة من الخدمة والتسجيل في الإرشاد المهني وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: – التسجيل في بوابة التطوير والإرشاد المهني «سبل».

– اختيار الغرض من جلسة الارشاد المهني وموضوعها والتاريخ المناسب.

– تأكيد الحجز باختيار الوقت المناسب للتواصل.

– يتم إرسال بريد إلكتروني تأكيدي ورسالة نصية بمعلومات الجلسة للمستفيد.

– يتم التواصل مع المستفيد من قبل المرشد المهني لتقديم الخدمة.

– يتم إرسال بريد إلكتروني للمستفيد لتقييم الخدمة.

وأوضحت بوابة «سبل»، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تعد احدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأشارت «سبل»، إلى أن هذا البرنامج يهدف لتمكين جميع السعوديين من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات وظيفية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني لكل من الطلاب والمعلمين والشركاء والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين

وبينت بوابة «سبل»، أن أهداف خدمة الإرشاد المهني تتمثل في تحقيق النتائج التالية:

– تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية.

– توعية المستفيدين بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.

– تمكين المستفيدين من معرفة اهم المهن المستقبلية ونبذة عنها.

– تقديم خدمات الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر.

– تمكين السعوديين من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساو بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر.

– دعم السعوديين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل.

– تكوين مجتمع للإرشاد المهني وتوفير أدوات تمكينهم.