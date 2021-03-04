تصفيات مونديال 2022: الإمارات تقترب من استضافة مباريات مجموعتها

ذكرت تقارير صحافية اليوم الخميس، أن دولة الإمارات اقتربت من استضافة منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقام المنافسات بنظام التجميع خلال شهر يونيو المقبل، وباتت الإمارات مرشحة بقوة لاستضافتها بعد منافسة كبيرة مع تايلاند.

وبحسب صحيفة البيان، أخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعين الاعتبار أن المنتخب الإماراتي سيخوض 3 مباريات على أرضه أمام ماليزيا وتايلاند وفيتنام.

وزار الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي الإمارات خلال الأيام الماضية، حيث التقى عدداً من المسؤولين في اتحاد الكرة المحلي للتأكد من استيفاء كافة معايير الاستضافة.

وأعد اتحاد الكرة الإماراتي ملفاً متكاملاً للاستضافة وسيقوم بإرساله اليوم الخميس، بشكل رسمي للاتحاد الآسيوي، يتضمن إقامة التصفيات في دبي، وتوفير ملعب أو اثنين لإقامة المباريات الرسمية وعدة ملاعب لتدريبات الفرق، وعرض بأسماء الفنادق التي ستستضيف الفرق المشاركة ولجان الاتحاد الآسيوي.

وتضمن الملف كافة الإجراءات الاحترازية الطبية للحفاظ على سلامة الفرق المشاركة.

ويحتل “الأبيض” المركز الرابع في مجموعته برصيد 6 نقاط، ويحتاج لحصد 12 نقطة من المباريات الأربع لضمان التأهل لكأس آسيا، والمرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات المونديال.

ووفقاً للصحيفة، فإن فرص نادي الشارقة كبيرة في استضافة منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، التي يتواجد بها الفريق إلى جانب فرق باختكور الأوزبكي، وتراكتور الإيراني، والفائز من مباراة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

وبدأ الشارقة أعمال الصيانة بملعبه تمهيداً للاستضافة، فيما تتضاءل فرص العين والوحدة في نيل الاستضافة لكونهما من فرق الملحق، إضافة لعدم استيفاء بعض المتطلبات الأخرى.

ومن المقرر أن يلاقي الوحدة الزوراء العراقي الذي سيقام على إستاد آل نهيان يوم 7 أبريل والفائز يتأهل للمجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، والتي تضم برسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي.

ويلتقي العين مع فولاذ الإيراني في ملحق البطولة، والفائز سينضم لفرق المجموعة الرابعة التي تضم السد القطري، والنصر السعودي، والوحدات الأردني.

وسيقدم الاتحاد الآسيوي 550 ألف دولار للفرق التي سوف تستضيف إحدى المجموعات للمساهمة في تحمل مصاريف الاستضافة.