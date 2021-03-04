فرصة جديدة.. الأوروبيون يتوقفون مؤقتا عن “انتقاد إيران” في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قرر الأوروبيون التخلي عن طرح مشروع قرار ينتقد ايران على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ما ذكرت مصادر دبلوماسية الخميس.

وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.

وقال دبلوماسيون عدة إن النص لن يطرح للتصويت في حين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مؤتمر صحافي لمديرها العام عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش.

في السياق؛ قال بيان أمريكي إن “إيران حصلت الآن على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل”.

وأضاف البيان: نترقب عن كثب أي رد إيراني بناء يتيح حدوث تقدم جوهري.