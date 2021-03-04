الأمم المتحدة ترسل فريقا لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

قامت الأمم المتحدة بإرسال فريق متقدم مصغر إلى ليبيا في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء ، وفقاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في تقريره المؤرخ في 29 كانون أول/ ديسمبر 2020، وبعد طلب مجلس الأمن في الرابع من شباط/ فبراير الماضي، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس.

وقالت البعثة ، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم : “يساعد الفريق المتقدم في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتوفير الأساس اللازم للدعم الذي يمكن توسيع نطاقه من الأمم المتحدة لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها، وسيعمل الفريق أيضاً على تهيئة المعلومات اللازمة للتقرير الذي طلبه مجلس الأمن”.

وبحسب البيان ، سيقوم الفريق المتقدم برفع تقريره الخاص بالنتائج التي توصل إليها إلى المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الأمين العام المساعد، منسق البعثة.