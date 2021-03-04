نتائج فحوصات كورونا في مطار الملك خالد الدولي خلال 15 دقيقة #عاجل

بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

دشنت شركة “مطارات الرياض” بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي؛ مركز الفحص السريع لمستضدات فيروس كورونا (Antigen) COVID-19 Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا المستجد في غضون ١٥ دقيقة عبر صالات السفر الدولية بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وذلك للمسافرين إلى وجهات تشترط مثل هذا الفحص قبل الوصول إليها، مثل العاصمة الهولندية أمستردام حالياً.

ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي بين “مطارات الرياض” وجامعة الأميرة نورة استكمالاً للعمل المشترك بين الجانبين في تقديم الخدمات الطبية والإسعافية لتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي.

وأوضحت “مطارات الرياض” أنه تم تجهيز المركز بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بالمعايير المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة، استجابة للاشتراطات الصحية التي تفرضها بعض الوجهات الأوروبية، وأن لدى الشركة القدرة على تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية التي قد تتطلبها أي من الدول الأخرى، بما يتوافق مع معايير السلطات الصحية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني.

كما أكدت “مطارات الرياض” أن مركز فحص المستضدات يأتي ضمن عدة إجراءات عملت عليها لضمان تنفيذ أعلى التدابير الاحترازية والصحية المعتمدة منذ بداية انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19″، لتوفير تجربة سفر آمنة وصحية للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي. كما عملت وبالتعاون مع جميع شركائها في المطار وجميع الجهات المعنية على تسيير الرحلات وفق كفاءة تشغيلية عالية.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة نورة للخدمات الطبية الدكتور ماجد الدويش إلى أن هذا التعاون بين جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن و”مطارات الرياض”؛ يأتي استمراراً لدعم وزارة التعليم للجامعة وتعزيز دورها في المجتمع، واستجابة لتوجيهات معالي وزير التعليم بأهمية التكامل مع مؤسسات المجتمع لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

يُذكر أن مطار الملك خالد الدولي قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي المقدمة من مجلس المطارات الدولي (ACI) في أكتوبر من العام الماضي، وذلك من خلال تقييم التدابير والإجراءات الصحية الجديدة التي تم تطبيقها أثناء جائحة “كوفيد-19 “؛ للتأكد من صحة وسلامة العاملين والمسافرين عبر المطار.