“الصحة” تدعو لتعميم برامج مجمع إرادة للصحة النفسية على المستشفيات

دعا مستشار وزير الصحة الدكتور محمد القاسم إلى تعميم برامج ومشاريع التحسين وأعمال التطوير التي ينفذها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض في مجال العلاج والتأهيل والتوعية، ليتم تطبيقها على مستوى مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمملكة، بهدف توحيد مستوى الخدمة فيها.

وأكد القاسم خلال زيارته أمس لمجمع “إرادة”، أن الزيارة جاءت بناءً على توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي يحرص على متابعة سير العمل عن قرب وتقييم أداء المنشآت الصحية بما يسهم في حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات الصحية بيسر وسهولة وبجودة عالية.

وأشاد الدكتور القاسم بالجهود التي يبذلها المجمع لتحسين مستوى الخدمة وتجويدها بما يصب في مصلحة المرضى والمراجعين.

وتجول الوفد على أقسام المجمع، مطلعين على سير العمل المقدم في كل قسم، كما شاهدوا عرضًا عن المجمع ومرافقه، وعرضًا عن برامج ومؤشرات الأداء في الأقسام النفسية، وبرامج أقسام الإدمان، وعرضا عن دور الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق في تأهيل المتعافين من الإدمان على المخدرات، وأبرز مشاريع التحسين في هذه الأقسام، كما قام بزيارة مبنى إدارة الرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق والاطلاع عن قرب على سير العمل والبرامج الطبية والتأهيلية المطبقة فيه والالتقاء بالعاملين بالمنزل.

من جهته أوضح وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى أن مجمع إرادة بالرياض يعـد من أوائل المستشفيات التي اهتمت ببرامج التحسين في العمل، وأول مستشفى متخصص في الصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى المملكة يطبق برنامج “أداء الصحة” على خدماته، وكان نتاج ذلك تتويجه بالمركز الثالث في أول مشاركة له للعام 2017م، وبالمركز الأول كأفضل مشروع تحسين على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة للعام 2018م.

بدوره أفاد المدير التنفيذي لمجمع ” إرادة” الدكتور محمد القحطاني أن المجمع مستمر في تطوير خدماته التي يقدمها وتحسين الأداء فيها، وأن ذلك نابع من استشعار العاملين فيه لمسؤولياتهم تجاه المرضى بوصفهم من الفئات غير المستبصرة بحالتها الصحية لطبيعة مرضها، وحاجتها الماسة للرعاية والاهتمام أكثر من غيرها، في ظل توجيهات المسؤولين في وزارة الصحة.