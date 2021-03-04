“حقوق الإنسان” تعزز قدرات المختصين لاكتشاف حالات التحرش الجنسي بذوي الإعاقة خاصة الأطفال

عززت هيئة حقوق الإنسان، قدرات المختصين لاكتشاف حالات التحرش الجنسي بالأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا الأطفال.

واختتمت الهيئة، اليوم، برنامجا تدريبيا عن بعد يهدف إلى تأهيل المختصين باكتشاف حالات التحرش الجنسي بالأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا الأطفال، وتعزيز قدرات المختصين في التعرف على الاعتداء الجنسي وعلاماته ودلائله الجسيمة والنفسية ومراحل طوره لديهم.

وكذلك تبيين آلية التعامل والاستجابة لحالات التحرش قانونيا واجتماعيا، وتفعيل دور العاملين في نطاق اختصاصهم في الحماية من التعرض للاعتداء الجنسي.

وتضمن البرنامج على مدى يومين ندوة موجهة إلى جميع فئات المجتمع بمشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وبرنامجا تدريبيا للمختصين المباشرين للأطفال ذوي الإعاقة لتدريبهم على اكتشاف حالات التحرش الجنسي بالأطفال ذوي الإعاقة، كيفية مساعدة الأسر للتعامل مع أبنائهم حال تعرضهم إلى اعتداء جنسي.