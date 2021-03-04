ضربة موجعة للحوثي.. إبطال هجوم انتحاري ومقتل 30 من عناصره

في ضر بة موجعة لمليشيا الحوثي، تمكنت قوات الجيش الوطني مدعومة برجال المقاومة من مقتل 30 من عناصر الحوثي، في جبهة المشجح.

وفي تفاصيل الواقعة التي ذكرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة باليمن، فقد تمكن أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة من كسر هجوم شنته المليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح.

وأضاف أن المعركة انتهت بمصرع ما لا يقل عن 30 عنصرا من المليشيا وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى من العناصر المهاجمة بالفرار.

وكان وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، قد ترأس، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز وعدداً من رؤساء هيئات ودوائر الوزارة وقادة المناطق العسكرية، لمُناقشة سير العمليات القتالية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات.

وأكد وزير الدفاع خلال الاجتماع أننا سنمضي على العهد والوعد للشعب والقيادة، وسنظل أوفياء للأرض والقسم ولتضحيات الشهداء الأبرار، وسنحرر شعبنا من هيمنة الحوثي وايران وسندفن أحلام الإمامة والكهنوت كما دفنها الآباء والأجداد.

وأشاد بضرورة تعزيز اليقظة والجهوزية الكاملة للتصدي لفلول المليشيات والإجهاز على كل محاولاتها الانتحارية والمُضي قدما نحو تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.