خطوة صادمة.. إيران تجبر المحكوم عليهم بالإعدام بالتبرع بأعضائهم البشرية

أجاز النظام الإيراني أن يتبرع المحكوم عليهم بالإعدام بأعضائهم البشرية، في خطوة تتنافى مع القيم الإنسانية والدينية .

وذكرت وسائل إعلام أم الأمر لن يكون اختياريا بل بشكل إجباري مما يزيد من الظلم والإهانة للمحكوم عليهم بالإعدام.

البرلمان الإيراني منقسم بين مؤيد ومعارض بينما يواجه الأمر رفضا شعبيا كبيرا، خاصة أن أغلب أحكام الإعدام صدرت بانتزاع الاعترافات.

وكانت آخر الإعدامات النتي قام بها النظام الإيراني هي الاعتراف بإعدام أربعة نشطاء أحوازيين في سجون الأحواز في أول مارس الجاري.

وكان المعتقلون الأحوازيون الذين أعدمهم النظام الإيراني، مضربين عن الطعام يوم إعدامهم.