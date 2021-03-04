(صور) انفجار مركبة فضائية بعد دقائق من إقلاعها

في واقعة صادمة، وبعد دقائق قليلة من إقلاعها، انفجرت مركبة فضائية تابعة لشركة “سبيس أكس”، التي يملكها إيلون ماسكك.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فقد أظهر فيديو احتراق النموذج الأولي للمركبة، ما أدى لتصاعد الأدخنة إلى عنان السماء.

ونقلت عن أحد القائمين على تنفيذ النموذج أن عملية الإطلاق لم تكن فاشلة وإنما كانت ناجحة وذلك لأن جسم الصاروخ لم ينفجر بشكل كامل.

وحول سبب انفجار المركبة، فإن تحطم أرجل الهبوط أدى إلى تفكك الأنابيب التي تحتوي على غاز الميثان وكان لذلك دور كبير في الانفجار.

وقد شوهد خزان الميثان ملقى في منطقة الهبوط ما يرجح بشكل كبير أن الانفجار الهائل نجم عن احتراق الخزانات الخاصة بغاز الميثان، وذلك بعد أن تلاشى الحريق والدخان.

وكان قد اشتبه في أن غاز الميثان هو السبب في ذلك وجرى تطويق المكان بالكامل.