مخبأة بطريقة شيطانية .. شاهد .. إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون في جمرك الحديثة

أعلنت الجمارك السعودية،اليوم، عن إحباط محاولتي تهريب مخدرات كبيرتين في جمرك الحديثة.
و أكدت الجمارك على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في فيديو نشرته رصدت فيه عمليات إحباط ذكية للغاية لـ 2906202 حبة كبتاجون .
و أكدت الجمارك أن المهربين خبأوا بضاعتهم الخبيثة بطريقة شيطانية في وسط تجويفات حجرية و مبطنة في أرضية مقطورة شحن ضخمة.
#ارقد_وآمن | نجح #أبطال_الجمارك في إحباط محاولتي تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون بجمرك الحديثة، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم ضبط المستقبلين البالغ عددهم 5 أشخاص. pic.twitter.com/uWz18NGnQL
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) March 4, 2021