مخبأة بطريقة شيطانية .. شاهد .. إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون في جمرك الحديثة

أعلنت الجمارك السعودية،اليوم، عن إحباط محاولتي تهريب مخدرات كبيرتين في جمرك الحديثة.

و أكدت الجمارك على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في فيديو نشرته رصدت فيه عمليات إحباط ذكية للغاية لـ 2906202 حبة كبتاجون .

و أكدت الجمارك أن المهربين خبأوا بضاعتهم الخبيثة بطريقة شيطانية في وسط تجويفات حجرية و مبطنة في أرضية مقطورة شحن ضخمة.