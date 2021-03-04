بعد الكويت.. دولة عربية تمد الطواريء للمرة العاشرة بسبب كورونا

في آخر إحصائيات وفيات وإصابات كورونا بالمغرب سجلت وزارة الصحة المغربية، 16 حالة وفاة بالفيروس و394 إصابة جديدة و508 حالة تعافٍ.

وقامت الحكومة المغربية، اليوم الخميس،بمد حالة الطوارئ الصحية للمرّة العاشرة على التوالي، والتي كانت مفروضة في البلاد منذ 20 مارس2020.

ودخلت المغرب في ترتيب الدول العشر الأولى عالمياً من حيث عدد الذين تلقوا اللقاح ضدّ الفيروس فيها.

وكان مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم، الخميس، في الرباط، قد قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، حتى 10 إبريل المقبل، لأجل مواجهة تفشي كورونا.

كما كشفت الحكومة، عقب انعقاد مجلسها الأسبوعي، عن المصادقة على مشروع المرسوم الذي قدّمه وزير الداخلية، ويقضي بتمديد مدّة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، في سائر أرجاء البلاد، من السادسة من مساء 10 مارس وحتى السادسة من مساء 10 إبريل المقبل.

وتسمح مقتضيات مشروع هذا المرسوم، للسلطة الحكومية المكلّفة بالداخلية، اتخاذ كلّ التدابير المناسبة على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع هذه المعطيات، بالإضافة إلى إعطاء ولاة الجهات وعمّال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية اللازمة، لحفظ النظام العام الصحي.

من ناحية أخرى كان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم في مؤتمر صحافي، أن المجلس قرر فرض حظر التجول الجزئي في البلاد وتكليف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة اعتباراً من الأحد من 5 مساءً إلى الخامسة مساءً، ويتم مراجعة القرار وفقاً للوضع الصحي.