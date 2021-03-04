في الانتخابات المقبلة.. بومبيو: أنا خليفة ترامب المثالي لرئاسة الولايات المتحدة

في تصريحات مثيرة، أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أنه مستعد لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع “فوكس نيوز” أنه في حال لم يقدم الرئيس السابق، دونالد ترامب، على ذلك، سيقوم بترشيح نفسه، في الانتخابات الأمريكية.

وأوضح بومبيو أنه يسعى للاستمرار في ذلك الكفاح، وأنه مهتم بالولايات المتحدة.

وحول سؤاله فيما إذا كان ما يقوله يعني “ربما قوية” أي إشارة قوية إلى استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية، أجاب : “نعم يبدو هذا مثاليا”.

وتابع قائلا : إنه كان منذ مدة طويلة، جزءًا من الحركة المحافظة لفترة طويلة، حيث أسعى جاهدا لمواصلة القيام بذلك وسأترشح للرئاسة إلا إذا لم يترشح ترامب.

يذكر أن ترامب كان قد ألمح لمح نحو يومين إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.

وانتقد ترامب في خطاب ألقاه في مؤتمر لمؤيديه في فلوريدا، سياسة خلفه الرئيس الحالي جو بايدن، قائلا: إن سياسة الولايات المتحدة تحولت من “أميركا أولا” إلى أميركا في الآخر”، بحسب وصفه.