رئيس مجلس علماء باكستان: انطلاق حملة إسلامية وعربية للمطالبة بوقف الإرهاب الحوثي غدا

أعلن رئيس مجلس علماء باكستان وأمين العام المجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين معالى الشيخ حافظ محمد طاهر محمود أشرفي بأن علماء باكستان والعالم العربي والإسلامي سوف يعلنون غداً الجمعة 5 مارس 2021 إنطلاق حملتهم الشاملة للمطالبة بوقف الهجمات العدوانية الإجرامية الدموية المتواصلة التي تنفذها جماعة الحوثي الإرهابية الإنقلابية المتطرفة التي تستهدف أمن وإستقرار المملكة العربية السعودية .

وسيتم الإعلان عن رفض العلماء لهذه الهجمات المدعومة من دول معادية تسعى لتشويه صورة الإسلام تفكيك وحدة المسلمين من خلال الدعم المتواصل للتطرف والإرهاب في العالم وأصبحت اليوم معروفة ومكشوفة للجميع ، وسوف يطالب العلماء والخطباء بصدور قرارات صارمة لوقف الهجمات التي تستهدف المساس بأمن وإستقرار المملكة العربية السعودية والأعتداء على المقدسات الإسلامية والحرمين الشريفين والمدنيين المسالمين من خلال الصواريخ الباليستية المدمرة والطائرات المفخخة المسيرة ، وسيعلن العلماء وخطباء المساجد موافقتهم وتأييدهم لجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للدفاع عن الأراضي السعودية وحماية حدودهم وحقوقهم والدفاع عن الشعب السعودي الشقيق من الهجمات الحوثية الإرهابية الفاشلة.

و يؤكد العلماء على أهمية قيام منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات والمؤسسات الإنسانية والحقوقية ودول مجلس التعاون الخليجي وكافة العالم العربية والإسلامية ودول العالم ويطالبونهم بإصدار البيانات والقرارات الحازمة المنددة والرافضة للعدوان الحوثي وأهمية معاقبة هذه الجماعة الإرهابية وأعوانهم ومن يدعمهم ويؤيد أعمالهم الشنيعة وجرائمهم الدموية المخالفة لجميع القرارات الدولية التي تهدد الأمن والإستقرار والسلام العالمي ..