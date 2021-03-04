ذاكرة السعودية .. في مثل هذا اليوم بدأت المملكة بإنتاج النفط بكميات تجارية (فيديو)

انتشر مقطع فيديو نادر يوثق لحظة استخراج النفط السعودي في مثل هذا اليوم من عام 1938.

ونشر الفيديو حساب تاريخ آل سعود على تويتر ، وعلق عليه بالقول : ” في مثل هذا اليوم 4 مارس من عام 1938م بدأت السعودية بإنتاج النفط بكميات تجارية”.

وحظي الفيديو بتعال كبير على تويتر، حيث علق أحد رواد تويتر قائلا :” ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، رحم الله الملك عبدالعزيز ، ذلك القائد الفذ ، منجز أعظم وحدة عربية في القرن العشرين ، ولن ننس تلك السيدة التي جبر بخاطرها الملك ، فدعت له بالرزق من فوق الأرض وتحت الأرض ، وكان تعليقه رحمه الله لمن حوله فوق الأرض معروف ، لكن تحت الأرض.. فظهر البترول”.

وعلق آخر :” الله يرحم المؤسس ويجعل مثواه الفردوس الأعلى كم أنا فخوره بولاة أمري الله يعزهم ويديمهم لنا”.