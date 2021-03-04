روسيا ستزيد من إنتاج النفط لتلبية الطلب الداخلي

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا حصلت على حق في إطار اتفاق “أوبك +” لزيادة إنتاج النفط في شهر أبريل بواقع 130 ألف برميل يوميا لتلبية الطلب الداخلي.

وأوضح نوفاك، في حديث لقناة “روسيا 24” عقب اجتماع لمجموعة “أوبك +” اليوم الخميس: “توصلنا إلى رأي موحد لإبقاء الإنتاج عند مستوى مارس وأبريل مع أن يتم تقديم استثناءات لروسيا وكازاخستان”.

وأشار نوفاك إلى أن الاجتماع توصل إلى قرار يسمح لروسيا برفع الإنتاج في أبريل بواقع 130 ألف برميل يوميا، ولكازاخستان بواقع 20 ألف برميل يوميا.

وتابع: “هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا بسبب الطلب الموسمي لدينا. من الضروري لنا رفع حجم الإنتاج في منشآت تكرير النفط وتلبية الطلب المرتفع على المنتجات النفطية في روسيا”.

وخفضت “أوبك+” الإنتاج بمقدار قياسي العام الماضي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا مع انهيار الطلب بسبب الجائحة.

وفي مارس الحالي، واصلت “أوبك+” خفض الإنتاج 7 ملايين برميل يوميا بما يعادل نحو سبعة بالمئة من الطلب العالمي، وبإضافة الخفض السعودي الطوعي، يصبح إجمالي الخفض ثمانية ملايين برميل يوميا.