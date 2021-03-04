في رسالة شديدة اللهجة.. الخارجية الأمريكية : سنواصل الضغط على إيران

قالت الخارجية الأمريكية، إنها مستمرة في الضغوط على إيران فيما يتعلق بأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن الولايات المتحدة متمسكة بهدف منع إيران من الحصول على أسلحة نووية ولن تتنازل عن هذا القرار.

وحذر برايس من استمرار النظام الإيراني في دعم المليشيات الإرهابية في المنطقة.

وكان عدد من الدول الغربية، قد أمهلت إيران، وقتا للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي، بإلغاء مشروع قرار ضدها.

كما أبلغت واشنطن مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يجب على إيران معالجة مخاوف الوكالة بشأن جزيئات يورانيوم عثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة.

يذكر أن مشروع القرار الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بخطوة إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي.

يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه وزير خارجية إيران أننا لن نعود للتفاوض على الاتفاق النووي.