إحباط تهريب 44 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر في عسير

تمكنت دوريات الفوج الأمني الثاني بمنطقة عسير من إحباط تهريب (44) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(3) بنادق رشاش بذخيرتها.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان أنه قُبِضَ على المهربين من مخالفي نظام أمن الحدود، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات والمهربين لجهة الاختصاص.