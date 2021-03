بدولة أفريقية.. سكان يعثرون على جبل من الذهب(فيديو)

انتشر مقطع فيديو، أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ، والذي يظهر أشخاصا عثروا على جبل من الذهب، في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب الفيديو يظهر آلاف الأشخاص وهم يبحثون عن أي قطعة من المعدن الأصفر في الجبل.

كما يظهر الفيديو عددا كبير من القرويين الذين اندفعوا إلى الجبل بحثا عن الذهب، وهم يحفرون بأيديهم وبأدوات أخرى على أمل أن يحصلوا على شيء من بريق الذهب.

وبالرغم من أن جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعد واحدة من أكبرى وأغنى الدول في إفريقيا خاصة بالذهب، إلا أن شعبها يعاني افقرا وبؤسا، بسبب أطماع القوى الخارجية في خيرات البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أن الجحيم الذي يعيشه سكان الكونغو ليس بسببهم بل بسبب الثروات الموجودة في أرضهم.

A video from the Republic of the Congo documents the biggest surprise for some villagers in this country, as an entire mountain filled with gold was discovered!

They dig the soil inside the gold deposits and take them to their homes in order to wash the dirt& extract the gold. pic.twitter.com/i4UMq94cEh

— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) March 2, 2021