فرصتك للصعود إلى القمر مجانا.. ملياردير يصطحبك بهذين الشرطين

في واقعة مثيرة، أعلن ملياردير ياباني تخصيص ثماني تذاكر لأشخاص من كل أنحاء العالم لمرافقته في رحلة فضائية حول القمر.
وكانت قناة الغد، قد نشرت تقريرا مصورا، عبر شاشتها، أن الفرصة في زيارة القمر، أصبحت قريبة.. يوساكو مايزاوا ملياردير ياباني يعتزم اختيار 8 أشخاص لمرافقته إلى القمر، تنظمها “سبايس اكس” عام 2023.
وبحسب التقرير وضع الملياردير الياباني شرطين لمن يرغب في مرافقته إلى القمر:
1-معرفة مجال عمل المتقدمين، وإن كانت الرحلة إلى القمر ستفيد مجتمعهم أم لا.
2- رغبة المتقدمين في العلم ضمن الفريق.
وأوضح التقرير أن مايزاوا البالغ من العمر 42 عاما، هو مؤسس ورئيس تنفيذي لموقع زوزو الإلكتروني، المتخصص في الملابس العصرية، ويقدر رأسماله بحوالي 3 مليارات دولار.