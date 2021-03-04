فرصتك للصعود إلى القمر مجانا.. ملياردير يصطحبك بهذين الشرطين

في واقعة مثيرة، أعلن ملياردير ياباني تخصيص ثماني تذاكر لأشخاص من كل أنحاء العالم لمرافقته في رحلة فضائية حول القمر.

وكانت قناة الغد، قد نشرت تقريرا مصورا، عبر شاشتها، أن الفرصة في زيارة القمر، أصبحت قريبة.. يوساكو مايزاوا ملياردير ياباني يعتزم اختيار 8 أشخاص لمرافقته إلى القمر، تنظمها “سبايس اكس” عام 2023.

وبحسب التقرير وضع الملياردير الياباني شرطين لمن يرغب في مرافقته إلى القمر:

1-معرفة مجال عمل المتقدمين، وإن كانت الرحلة إلى القمر ستفيد مجتمعهم أم لا.

2- رغبة المتقدمين في العلم ضمن الفريق.

وأوضح التقرير أن مايزاوا البالغ من العمر 42 عاما، هو مؤسس ورئيس تنفيذي لموقع زوزو الإلكتروني، المتخصص في الملابس العصرية، ويقدر رأسماله بحوالي 3 مليارات دولار.