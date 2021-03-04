رجاء الله السلمي: وزير الرياضة لم يصدر أي توجيه بالاستغناء عن أي مسؤول في #النصر

قال الدكتور رجاء الله السلمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، إن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لم يصدر أي توجيه بالاستغناء عن أي مسؤول في نادي النصر، هذا شأن داخلي ولا علاقة للوزارة بذلك.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة أن وزير الرياضة لم يتدخل في عمل إدارة #النصر ولم يأمر بالقرارات التي صدرت اليوم.

وأعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت عدة قرارات من بينها قبول استقالة الدكتور عبدالله الدخيّل وتعيين الأستاذ أحمد الغامدي رئيساً تنفيذياً مكلّفاً للنادي.

وقرر مجلس إدارة النصر برئاسة السويكت القيام بتعديلات إدارية واستقطاب كفاءات إدارية تدعم توجه المجلس بالنهوض بالعمل الإداري للتوافق مع أهداف وزارة الرياضة وذلك تماشياً مع المرحلة التي تعيشها رياضة المملكة العربية السعودية من عمل مؤسسي مستدام.