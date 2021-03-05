المملكة تشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، أمس افتراضيا، بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UN DESA) السفيرة ماريا فراشيسكا سباتوليسانو، بشأن مشاركة المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الطاقة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل الشراكة وأوجه الدعم ومشاركة المملكة في الاجتماع، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة الثانية بالوفد سارة عاشور .