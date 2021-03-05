رئيس #البرازيل: إلى متى سنبكي بسبب #كورونا؟

انتقد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مجدداً القيود على النشاط الاقتصادي في أسوأ لحظات تفشي فيروس كورونا في بلادها، مطالباً بـ”العمل” وتسأل “إلى متى سنبكي”.

وانتقد الرئيس في خطاب التي اتخذها المحافظون ورؤساء مجالس البلدية لمحاولة الحد من تفشي الفيروس، الذي خرج عن السيطرة بمعدلات قياسية من الوفيات اليومية التي تجاوزت1900، ليبلغ الإجمالي نحو 260 ألف في البلاد.

وقال زعيم اليمين المتطرف البرازيلي: أحث المحافظين ورؤساء مجالس البلدية على إعادة التفكير في هذه السياسات للإغلاق. الشعب يرغب في العمل”، مضيفاً “سنكافح الفيروس لكن ليس بهذه الطريقة الجاهلة والانتحارية.

وأوضح : يمكننا الحلم بأيام افضل للجميع، لكن دون نقود أو وظيفة، سنتجه نحو الفشل والبؤس والموت والأعمال التي لا نرغب فيها مثل الشغب والسلب والنهب.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 10.7 ملايين، في بلد تسكنه 210 ملايين نسمة.

وأضاف : سنعتني بالمسنين”، لكن “على الباقين العمل”، لأنه إذا سُمح فقط بالأنشطة “الجوهرية” فإن “الكثير من المواطنين” سيعانون من الجوع.

وأشار أن البلاد ستسقبل على مدار مارس الجاري 20 مليون جرعة و42 مليون أخرى في الشهر المقبل.