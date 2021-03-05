بكين تتخذ خطوة لتهميش مرشحي المعارضة

كشف مسؤول كبير في البرلمان الصيني اليوم الجمعة، عن اقتراح قانون يفرض على كلّ من يرغب بالترشّح للانتخابات التشريعية في هونغ كونغ أن يحصل على موافقة من لجنة موالية لبكين، في خطوة من شأنها إذا ما أقرّت أن تهمّش مرشّحي المعارضة المؤيدين للديمقراطية.

وقال نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وانغ تشن: إنّ “اللجنة الانتخابية في هونغ كونغ، الهيئة التي تسيطر عليها بكين، ستكلّف بموجب اقتراح القانون بانتخاب نسبة كبيرة من أعضاء المجلس التشريعي، والمشاركة مباشرة في ترشيح جميع أعضاء المجلس التشريعي”.