تحذيرات من #تسونامي بعد 3 زلازل قوية قبالة #نيوزيلندا

أصدرت السلطات في نيوزيلندا أوامر للسكان في بعض المناطق على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية بالانتقال إلى مناطق مرتفعة بعدما ضرب زلزال ثالث قوي المنطقة مساء اليوم الخميس (الجمعة بالتوقيت المحلي).

وبلغت شدة أحدث زلزال ثماني درجات وضرب جزر كيرماديك إلى الشمال الشرقي من الجزيرة الشمالية. ووقع هذا الزلزال بعد آخر بلغت شدته 7.4 في نفس المنطقة.

وفي وقت سابق وقع زلزال شدته 7.2 درجة على بعد قرابة 900 كيلومتر إلى الشرق من الجزيرة الشمالية، وشعر به آلاف السكان، ودفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي)، وتم رفعه لاحقا.

كما أصدرت الوكالة الوطنية لمواجهة الحالات الطارئة تحذيرا جديدا من موجات تسونامي بعد أحدث زلزال، وأمرت السكان في بعض المناطق الساحلية بسرعة التوجه إلى الأماكن المرتفعة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار بسبب أي من الزلازل الثلاثة. ومازالت الهزات الارتدادية والتوابع مستمرة فى المنطقة.