وزير الدفاع الإسرائيلي: ضربة وشيكة لأهداف نووية إيرانية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، عن تحديث عدة خطط عسكرية لاستهداف عدة مواقع نووية إيرانية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال مقابلة مع “فوكس نيوز” الأمريكية، “حددنا عددا من الأهداف داخل إيران سيؤدي ضربها إلى الإضرار بقدرتها على تطوير قنبلة نووية.

وأشار جانتس “إذا استطاع العالم إيقاف إيران قبل القيام بضربتنا فسيكون هذا أمر رائع، أما إذا لم يقم بذلك، علينا التصرف بشكل مستقل والدفاع عن أنفسنا”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن حزب الله المدعوم من إيران يملك مئات الآلاف من الصواريخ، ونحن على استعداد للقتال.

وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وأضاف نتنياهو على حسابه : أبلغت نائبة الرئيس الأمريكي أننا سنواصل تعزيز التعاون على الصعيد الاستخباراتي وأنني بصفتي رئيسا للحكومة الإسرائيلية فإنني ملتزم بمنع إيران من تطوير سلاح نووي الذي ليس له هدف إلا التدمير.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على التشاور والتنسيق حول أي قرارات بشأن إيران.