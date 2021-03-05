اعتقال مسؤول سابق في إدارة ترامب

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) القبض على مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، ليصبح بذلك أول شخص يعتقل له صلة بالحكومة السابقة، وفقاًً لما ذكره مكتب التحقيقات.

وعمل هذا الشخص، ويدعى فيديريكو كلاين (42 عاماً)، خلال إدارة ترامب في وزارة الخارجية، وتحديداً في المكتب الذي يدير طلبات الوصول إلى المعلومات الفيدرالية.

وكان كلاين، المحتجز في ولاية فرجينيا، قد عمل سابقاً في حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 كمحلل، وقبل الانخراط في السياسة، خدم كلاين في سلاح مشاة البحرية في العراق.

تجدر الإشارة إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 300 شخص في المحاكم الفيدرالية بالهجوم على مبنى الكابيتول، لكن كلاين هو الأول الذي له صلات واضحة بإدارة ترامب.

وكانت حشود من أنصار ترامب قد اقتحمت الكونجرس الأمريكي في 6 يناير(كانون الثاني) الماضي بهدف تعطيل التصديق على نتيجة الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، أربعة من أنصار ترامب وشرطي واحد، وانتحر شرطيان آخران في الأيام التالية للهجوم.

وخضع ترامب لـ “محاكمة سياسية” ثانية في الكونغرس نتيجة الاعتداء، بتهمة ارتكاب جريمة “التحريض على العصيان”، لكن تمت تبرئته بأغلبية 56 صوتاً ضده و44 لصالحه، لأن الإدانة تتطلب ثلثي الأصوات.