السفارة السعودية في نيوزيلندا تحذر من تسونامي #عاجل

حذرت سفارة السعودية لدى نيوزيلندا، اليوم (الجمعة)، المواطنين الموجودين فيها والقادمين إليها، من الزلازل التي ضربت الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية.

وقالت السفارة -في بيان- إنها “تود (…) التنبيه على المواطنين الموجودين في نيوزيلندا والقادمين إليها، أن الوكالة الوطنية للطوارئ في نيوزيلندا تفيد بأن عدة زلازل ضربت الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية صباح اليوم (الجمعة)، وتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي»

وأضافت: “تنصح الوكالة بالبعد عن الشواطئ ومناطق الزلزال، وتتوقع حدوث تيارات قوية وغير عادية واندفاعات غير متوقعة في أعقاب الزلزال، وتأمل السفارة اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشواطئ”.

وأشارت السفارة إلى أنه يمكن التواصل معها عبر الأرقام التالية: 4723655(04)0064، جوال شؤون السعوديين للطوارئ: 275922211(0)0064، لطلب الإغاثة.