الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالسعودية

أعربت وزارة الخارجیة، الیوم الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكویت وبأشد العبارات مواصلة المیلیشیات الحوثیة ارتكاب جرائمھا عبر الاستمرار في استھداف المدنیین والمناطق المدنیة في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة بإطلاق الطائرات المسیرة المفخخة.

وقالت وزارة الخارجیة، في بیان لھا، إن استمرار ھذه الجرائم یؤكد مواصلة ھذه المیلیشیات تصعیدھا الخطیر وعزمھا الإضرار بأمن المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وتقویض استقرار المنطقة وتحدیھا للقانون الدولي والإنساني وتجاھلھا للجھود الدولیة التي تبذل في

سبیل إنھاء الصراع الدائر عبر التوصل إلى حل سیاسي الأمر الذي یؤكد الحاجة الماسة إلى تحرك المجتمع الدولي لاسیما مجلس الأمن للجم ھذه الجرائم ووضع حد لھا.

واختتمت بیانھا بالتأكید على وقوف دولة الكویت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة العربیة السعودیة ودعمھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسیادتھا.