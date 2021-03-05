الأردن يدين استمرار استهداف ميليشيات الحوثي للمناطق المدنية في المملكة

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، استمرار ميليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية ، وآخرها منطقة جازان بإطلاق صاروخ بالستي، وعدد من الطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار باتجاه مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، على موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والتصعيد الخطير في استهداف المناطق المدنية، الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الدولية خصوصا القانون الدولي الإنساني.

وأكد السفير الفايز وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها، مشددا على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.