“صحة مكة” تغلق مستشفى خاص 60 يوما لوجود مخالفات جسيمة

أغلقت لجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة بصحة مكة المكرمة، مستشفى خاص لمدة 60 يوما لوجود عدد من المخالفات الجسيمة، التي تم ضبطتها خلال الجولة.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، بأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، صادق على قرار اللجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة والقاضي بإغلاق مستشفى خاص بمكة، لوجود مخالفات جسيمة تمس بصحة وسلامة قاطني البلد الحرام، منها مخالفة ترخيص الدفاع المدني ووسائل السلامة بالمنشأة التي يعاقب عليها النظام المادة 21 بالإغلاق وتكفل المنشآة الصحية المغلقة بنقل المرضى المنومين إلى مؤسسات صحية آخرى، بالإضافة إلى عمل بعض الأطباء والطبيبات بدون تراخيص مزاولة المهنة، وعدم وجود أطباء استشاريين في أقسام الباطنة،النساء والولادة، الجراحة، الأطفال.

ووجه مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه، وتم إغلاق المستشفى تنفيذا للقرار.

وتهيب الشؤون الصحية بالمنطقة للمنشآت الصحية بالتقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها وعدم التهاون في اتخاذ أي إجراءات قد تمس بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.