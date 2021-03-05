ضربات موجعة.. مصرع العشرات في كمائن تم نصبها لتجمعات الحوثي

يواصل الجيش اليمني المدعوم من قوات التحالف تقدمه في محافظة مأرب، وعدد من الجبهات، حيث تكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة، خاصة في الضحايا البشرية، على مدار الأيام الماضية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مدفعية الجيش دمّرت 3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

كما استهدفت تجمعات متفرقة للمليشيا في كافة الجبهات وكبّدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية شارك بفعالية في المعارك، حيث استهدف تعزيزات للمليشيا وكبّدها خسائر كبيرة منها تدمير 5 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها، إضافة إلى تدمير تحصينات للمليشيات في جبهتي المشجح وهيلان.

وعلى الصعيد الميداني أيضا نصبت قوات الجيش أربعة كمائن لمجاميع حوثية حاولت مهاجمة مواقع عسكرية في جبهات الكسارة وهيلان والمشجح وصرواح.

وأكدت القوات مصرع أكثر من 95 عنصرًا من المليشيا إلى جانب عشرات الجرحى.

يذكر أن عناصر الجيش الوطني كانوا قد تمكنوا أمس من كسر هجوم انتحاري شنته ميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، حيث انتهت المعارك بمصرع ما لا يقل عن 30 عنصرا من الميليشيا، وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى من العناصر المهاجمة بالفرار.