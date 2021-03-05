البحرين تدين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة على خميس مشيط

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ست طائرات مسيرة على مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مستهدفة المدنيين الآمنين والمناطق والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وتعرب الوزارة عن تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات من أجل مواجهة تلك الاعتداءات الإرهابية الجبانة، فهي تؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هذه الاعتداءات المخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية.