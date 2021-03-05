فتوى: لقاح كورونا لا يفطر في شهر رمضان

أفتى الشيخ عبدالكريم الخصاونة، مفتي الأردن أن الحصول على لقاح كورونا في نهار شهر رمضان مثله مثل أي لقاح يؤخذ بالعضل، لا يفطر الصائم في شهر رمضان.

وحول تفاصيل الفتوى قال الخصاونة: لكن في حال تعرض من أخذ اللقاح لأعراض جانبية مثل ارتفاع درجة الحرارة، وقام بأخذ الدواء وأفطر، فعليه قضاء ذلك اليوم ، إعمالا للنص القرآني.

وذكرت وكالة “عمون” أن المفتي حذّر من إقامة تجمعات في شهر رمضان، مشددا على أنها غير جائزة إذا كانت على خلاف القانون أو ترتب عليها ضرر بالناس.

كما نوّه أن التجمعات في المناسبات الاجتماعية ونتيجة الوباء قد انخفضت بصورة كبيرة في بلاده.

ودعا مفتي الأردن إلى أخذ الحذر والالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على صحة الناس.

يأتي هذا مع يام بعض الدول العربية بمد الطواريء لمدة شهر كاملا تحسبا لانتشار فيروس كورونا، حيث مدت المغرب الطواريء للمرة العاشرة، والكويت أيضا فرضت حظرا جزئيا بالبلاد.