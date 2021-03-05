حالة وفاة و4 إصابات في حادث تصادم بالطائف

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، ظهر اليوم الجمعة، حادث تصادم بين مركبتين وقع بطريق (الطائف – المطار) مما نتج عنه بعض الإصابات.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغا بالحادث ووجهت 5 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني مهند الزهراني.

وقال: “عند وصول أول فرقة للموقع الذي يقع مقابل الثانوية الصناعية على طريق الطائف – المطار باتجاه الطائف، تبيّن وجود 5 إصابات، شملت إصابة بالغة نقلت على إثرها إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، و3 حالات متوسطة الإصابة نقلت لنفس المستشفى، وأخيرة قد تعرضت لإصابة بالغة فارقت الحياة عند وصولها إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف”.