شبّه مسؤولين بهذا الوصف.. البيت الأبيض يدافع عن بايدن

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ضجة واسعة، وذلك عقب وصفه لحاكمين جمهوريين في ولايتي تكساس ومسيسيبي، بـ”تفكير الإنسان البدائي”، ما دفع البيت الأبيض للدفاع عن تصريحاته.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية فقد صرح البيت الأبيض أن ما قاله الرئيس يأتي كانعكاس واضح لحالة الإحباط، التي أصابته جراء رفض بعض الأميركيين الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضافت جين ساكي، السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض، أن بايدن كان يشبه تصرف حاكمين جمهوريين بتصرف إنسان بدائي، قائلة: “لكي نكون واضحين للغاية، فقط التصرف”.

وتابعت: إنه بعد وفاة أكثر من نصف مليون أميركي، من الضروري أن يلتزم المواطنون بالنصائح الصادرة عن خبراء الصحة العامة، سواء كانوا يعيشون في منطقة شديدة التأثر جراء الوباء أو في ولايات أقل تضررا بالفيروس.

من جانبه أعرب تيت ريفز حاكم ولاية مسيسيبي عن أسفه لتصريحات بايد قائلا : “اليوم أشعر بنفس الطريقة التي شعرت بها يوم وصفتنا هيلاري كلينتون جميعا بـ “البائسين”.

بينما رد غريغ أبوت في حديث لشبكة “سي إن بي سي”، على تصريحات بايدن، قائلا : ” إن هذه الكلمة ليست من المصطلحات التي يفترض أن يستخدمها الرئيس”.