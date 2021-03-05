المحظوظ… عربي يتحوّل لمليونير بطريق الخطأ بدولة أوربية

في واقعة غريبة ومثيرة، تحوّل مصري يقيم في بلجيكا إلى مليونير في أسرع تحول لرجل عادي إلى مليونير.

جاء هذا بعد قيام شركة بلجيكية بتحويل مبلغ 760 ألف يورو أي ما يعادل 14 مليون جنيه مصري، لحسابه الشخصي، عن طريق الخطأ.

وفي التفاصيل لم يتردّد المقيم المصري في إعادة المبلغ الذي تحوّل إليه بالخطأ، قائلا : ” يكفي أني أصبحت مليونيراً لمدة 24 ساعة”.

المليونير المحظوظ يعمل مرشدا سياحيا ومترجما ويدعى أحمد جاد الرب.

وعقب وصول آلاف اليورهات لحسابه بالخطأ علق قائلا : : “أعمل فى مكتب ترجمة بدولة بلجيكا وفوجئت بأن المكتب بدلا من أن يحول لي مقابل ترجمة إحدى الفواتير وهو مبلغ زهيد للغاية، حول مبلغ الفاتورة بالكامل على حسابي المصرفي”.

وحول الواقعة يقول أيضا: “لم أفكر لحظة واحدة وتواصلت مع البنك لبحث إجراءات ردّ هذا المبلغ بأقصي سرعة”.

وأوضح جاد الرب أن المكتب حوّل مبلغ 760 ألف يورو أي ما يعادل أكتر من 14 مليون جنيه مصري، ووصلت بالفعل لحسابي البنكي، وعلى الفور تواصل معي مسؤولو المكتب واعتذروا عن الخطأ وطالبونى برد المبلغ”.