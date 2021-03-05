معركة بين إسلامي المغرب والجزائر.. تعرف على السبب

هاجم “حزب العدالة والتنمية” المغربي، تصريحات عبد الرزاق مقري رئيس “حركة مجتمع السلم” في الجزائر، ،عقب تصريحات الأخير حول الصحراء الغربية.

ووجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الحزب محمد الرضى بنخلدون رسالة لعبد الرزاق مقري، قائلا : ” إنه كان يتمنى أن تبقى القوى الحية والأحزاب السياسية في منأى عن هذه السياسة التصعيدية العدائية والتي تؤدي إلى التفرقة بين أبناء الأمة الواحدة”.

وفي رسالته اعتبر أن مقري ضرب عرض الحائط كل أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري.

جاء ذلك بعد دعوته إلى تعاون بين الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا مستبعدا المغرب من ذلك.

وفي تفاصيل الرسالة أيضا، انتقدت دعوة رئيس حركة مجتمع السلم، إلى إجراء استفتاء في الصحراء الغربي”، قائلة : ” إنه منذ تقديم المغرب مقترح الحكم الذاتي للصحراء سنة 2007، باتت كل قرارات الأمم المتحدة تشيد بالمقترح المغربي، وتعتبره مقترحا جديا وواقعيا”.

وكان مقري قد أكد في تصريحات سابقة أنه يدعم التعاون بين الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وتبني عملة موحدة، واستبعد المغرب.

وبرر ذلك بتطبيع الرباط لعلاقاتها مع تل أبيب، معبرا عن تأييده للاستفتاء في الصحراء الغربية، وفق تصريحات أخرى.