وصلت  1.6 تريليون دولار..خسائر فادحة لأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية

سجّل مؤشر «ناسداك 100» ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي، حيث فقدت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية 1.6 تريليون دولار من قيمتها السوقية.

وكانت أسهم التكنولوجيا في وول ستريت قد تعرضت لضغوط هبوطية قوية في الأيام الماضية جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى في عام.

وسجل مؤشر «ناسداك 100 » أطول موجة خسائر أسبوعية منذ سبتمبر الماضي، حيث يتجه لتسجيل هبوط 3.2% هذا الأسبوع.

ووسط توقعات بتسارع التضخم، كانت أسهم شركتي «أوكتا» و«دوكيوساين» ضمن الأسهم الأكثر انخفاضاً، حيث بلغت خسائرهما أكثر من 20% على مدى الأسابيع الثلاث الماضية.

كما تراجع سهم Tesla بأكثر من 12% إلى مستويات 546 دولارا.