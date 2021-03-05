الإيسيسكو: السعودية رمز لقيم الاعتدال والتعايش بين شعوب العالم

قالت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” إن المملكة العربية السعودية وقيادتها بذلت جهودا كبيرة، في خدمة الإسلام والمسلمين، ودعم العلم والعلماء، وترسيخ قيم التسامح والاعتدال والوسطية والتعايش بين شعوب العالم.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس” فقد عدّت المنظمة البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي حول جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأنه وثيقة مهمة لتكريس العمل الدولي المشترك لترسيخ القيم الإنسانية.

وفي التوصيات التي خلص إليها المشاركون في المؤتمر، نوهت إلى دعوة الجامعات والمراكز والجهات البحثية إلى الإسهام المتواصل في اجتثاث الفكر المتطرف، من خلال إعداد دراسات فكرية وبحوث علمية وبرامج وثائقية تبين أصول التطرف الديني والفكر الإرهابي في المجتمعات.