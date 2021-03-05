كومان ينفعل بسبب مستقبله مع برشلونة

اعترف مدرب برشلونة الإسباني، رونالد كومان، بأن مستقبله ليس في يديه قبل الانتخابات الوشيكة لرئاسة النادي.

ولا يقود النادي الكاتالوني رئيساً دائماً منذ استقالة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق في أكتوبر الماضي، وسينتخب الأعضاء رئيساً جديداً بعد غد الأحد.

وأقام فيكتور فونت أحد المرشحين الثلاثة للرئاسة حملته الانتخابية على أساس التعاقد مع تشابي هرنانديز لاعب الوسط السابق ومدرب السد القطري الحالي لتدريب الفريق.

وقال كومان، الذي قاد الفريق للمركز الثاني في الدوري ونهائي كأس ملك إسبانيا، إن الفائز في الانتخابات بصرف النظر عن شخصيته يحمل مفتاح مستقبله.

وأضاف في مؤتمر صحافي قبل مواجهة أوساسونا في الدوري خارج الديار غداً السبت: “ليس الأمر بيدي، الشيء الوحيد الذي أعرفه أن عقدي يستمر لعام آخر بعد نهاية هذا الموسم، بعد يومين سيكون هناك رئيساً جديداً للنادي وستكون له كلمته، أركز فقط على الفوز