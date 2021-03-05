رسميا.. تعديل قاعدة لمسة اليد فى كرة القدم

أعلن مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم “إيفاب” عن تعديل قاعدة لمسة اليد، بحيث أعلن أن لمسة اليد غير المتعمدة والتى تتسبب فى تسجيل زميل لهدف لن تعتبر خطأ.

وأعلن القرار اليوم الجمعة عقب نقاش كبير حول الأهداف التى يتم إلغاؤها بقسوة.

وذكر بيان: “بما أن تفسير حوادث لمس الكرة لليد لم يكن دائما متسقا بسبب التطبيقات غير الصحيحة للقانون، أكد الأعضاء أن ليس كل كرة تلمس يد/ذراع للاعب تعتبر مخالفة”.

وأضاف: “لمسة اليد غير المتعمدة التى تؤدى لقيام زميل بالفريق بتسجيل هدف أو الحصول على فرصة لتسجيل هدف لن يتم اعتبارها مخالفة بعد الآن”.

وذكر واضعو القواعد أن الحكام “يجب أن يستمروا فى استخدام حكمهم” على موضع يدى اللاعب وذراعيه عندما تصطدم بهم الكرة.

ويتم العمل بهذه التغييرات بداية من الأول من يوليو المقبل ولكن أيضا يمكن العمل بها قبل هذا الوقت.

ومهد “إيفاب” الطريق أمام استخدام التبديلات الخمس حتى كأس العالم فى قطر 2022. وتم السماح بالتغيريين الإضافيين بسبب ضغط المباريات التى تسبب فيها وباء فيروس كورونا.