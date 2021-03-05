الضحايا بالآلاف.. خديعة كبرى عن وفيات كورونا بنيويورك

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس الخميس عن خديعة كبرى حول عدد وفيات كورونا في نيويورك.

وفي التقرير الذي نشرته الصحيفة، فقد دفع مستشارو حاكم نيويورك، أندرو كومو، مسؤولي الصحة في الولاية إلى تغيير تقرير عام من شهر يوليو حول وفيات “كوفيد-19” في دور رعاية المسنين.

وفي التفاصيل فقد ذكرت مصادر للصحيفة أن تقرير يوليو قال إن 6432 من سكان دور رعاية المسنين لقوا حتفهم، وهو أقل بكثير من عدد الوفيات الحقيقي.

وكانت السجلات والبيانات الرسمية الصادرة في فبراير،قد أظهرت أن عدد الوفيات في مرافق الرعاية طويلة الأجل بنيويورك يزيد على 15000 حالة وفاة.

كما حمَّل التقرير مسؤولية تفشي المرض للموظفين الذين أحضروا الفيروس معهم إلى العمل.

وبحسب الصحيفة فقد تضمنت النسخة الأولية من التقرير بيانات عن وفيات المقيمين داخل دور رعاية المسنين، إضافة إلى الوفيات التي حدثت في المستشفيات.

ونقلت الصحيفة عن بيث غارفي، كبيرة مستشاري كومو، أن أعضاء فريق العمل لم يطلبوا تغيير التقرير، لكنهم كانوا حذرين للغاية لعدم المبالغة في التحليل الإحصائي الذي قدمه.

ويواجه كومو دعوات متزايدة للاستقالة على خلفية تعامله مع وفيات كوفيد-19 في دور رعاية المسنين، إضافة إلى مزاعم حول سلوكه غير اللائق تجاه بعض الموظفين.