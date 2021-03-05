بالكويت.. فنانة شهيرة تصاب بالعمى بسبب عمليات التجميل

تعاني الفنانة المصرية منى عبد المجيد، التي تعيش في دولة الكويت، من المرض بعد إصابتها بالشلل بسبب عمليات التجميل.

الإعلامية الكويتية مي العيدان ساندت عبد المجيد، حيث نشرت العيدان، فيديو عن الحالة الخاصة للفنانة المصرية، التي تعيش أسوأ أيام حياتها بسبب مرض الشلل.

الذي أصيبت به.

والفنانة المصرية تبلغ من العمر 61 عاما، وتعيش في الكويت، حيث بدأت العمل بالمجال الفني عام 1984.

وكانت البداية بمشاركتها في الإخراج كمساعد مخرج في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وفي عام 1992 بدأت التمثيل.

وفي عام 2007 أصيبت بجلطة دماغية، أدت إلى دخولها في شلل نصفي، وذلك بسبب فشل عملية تجميل قامت بها.

وقد عاشت الفنانة بالكويت وتزوجت هناك حتى رحيل زوجها.

وقدمت الفنانة عددا كبير من الأعمال الدرامية الكويتية، من أبرزها سليمان الطيب، وعش الزوجية، ونورة، والحريم، وغيرها.