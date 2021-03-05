الدويلة يثير ضجة بالكويت.. النساء سبب كورونا

أثار المحامي الكويتي ناصر الدويلة ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تدوينة له عن أن سبب زيادة كورونا في البلاد بسبب النساء.

وكتب الدويلة على حسابه في تويتر :” انتشرت الكورونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجة.. و قد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكورونات كلها”.

واقترح الدويلة أن يقتصر الحظر على الحريم قائلا :” واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله أو اعطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت و يا الله السلامة”.

وتسببت تدوينة الدويلة في موجة من السخرية بين رواد تويتر، حيث علق أحدهم :” خوش كلامك صح ..وربعك في الدواوين وروح حب خشوم ولعب ورقة وقعدة علي الذبيحة والمجلس والنواب المتضامنين ؟ شنو.. سكتة ما كو تعليق” ؟

وعلق آخر :” والرياييل شلون عليهم .. والدواوين والغديات والعشيات وحب الخشوم والفرعيات”.

يذكر أن الحكومة الكويتية، كانت قد أعلنت أمس الخميس، فرض حظر تجول جزئي، يبدأ من الأحد المقبل ويستمر إلى 8 أبريل المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة طارق المرزم، إن تطبيق الحظر الجزئي سيكون بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحًا.

وأضاف المرزم أن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات لفرض حظر التجول في البلاد.

بينما سمحت الحكومة الكويتية بأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيًا على الأقدام والسماح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق بمزاولة نشاطها عبر خدمات التوصيل فقط.