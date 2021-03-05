تحولت لمرثية.. زيادة1% للأطقم الطبية تعصف بالحكومة البريطانية

في زيادة وصفت بالإهانة، تعرضت حكومة المملكة المتحدة لانتقادات بزيادة رواتب بنسبة 1٪ للعاملين في خدمة الصحة الوطنية (NHS).

يأتي هذا، عقب الإشادة بعاملي خدمة الصحة الوطنية، من قبل السياسيين في المملكة المتحدة لعملهم أثناء انتشار فيروس كورونا.

وأثار رفع الأجور، الذي عرضته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة على هيئة مراجعة أجور NHS الخميس، انتقادات من هيئات مختلفة.

من جانبها وصفت دونا كينير، الرئيسة التنفيذية للكلية الملكية للتمريض ، بأن قرار الزيادة “مثيرة للشفقة ومخيبة للآمال بمرارة”.

وأضافت أن الزيادة ستصل فقط إلى 3.50 جنيه إسترليني أسبوعيا… لممرضة من ذوي الخبرة”.

وقد طالبت الكلية الملكية للتمريض بزيادة قدرها 12.5٪ بدلا من الزيادة المذكورة.

كما وصف زعيم المعارضة في المملكة المتحدة كير ستارمر الزيادة بأنها “إهانة”.

وأضاف إنها ليست جيدة بما يكفي لمجرد التصفيق لهم، في إشارة إلى الطقوس الأسبوعية خلال أول إغلاق في المملكة المتحدة حيث صفق الناس لموظفي الرعاية الصحية.

يذكر أن شعار الحكومة في المرحلة الأولى من الوباء في عام 2020 كان نصه: “ابق في المنزل، احمِ NHS، أنقذ الأرواح”.