أحدث وقود ظهر في العالم  بـ “نيوم” الجديدة

قالت شركة ” روساتوم أوفرسيز ” الروسية الحكومية للطاقة النووية، إن المملكة العربية السعودية، تظهر اهتماما كبيرا بالتطورات الجديدة ، حول الوقود على مستوى العالم.

وأضافت أنها تتابع عن كثب ما تم تطويره حول الهيدروجين الأخضر مثل العديد من الدول الأخرى في العالم.

وكان قد تم الإعلان مؤخرا عن عدد كبير من الخطط الجديدة لإنتاجه واستخدامه حيث تم في 2020 توقيع اتفاقية بين شركة “أكوا” السعودية للطاقة، ومدينة “نيوم” وشركة الغاز الأمريكية، ذولك لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة.

وقد صرح بذلك وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لوسائل الإعلام عن الخطط الطموحة لإنتاج “الهيدروجين الأخضر” في السعودية.

أنطون موسكفين نائب الرئيس للتسويق وتطوير الأعمال في شركة ” روساتوم أوفرسيز ” الروسية الحكومية للطاقة النووية، كشف عن وجود خطط لتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر في روسيا.

وأضاف أنه سيتم إنتاج الهيدروجين باستخدام تقنية التحليل الكهربائي عبر بخار الماء، ويمكن أن يكون مصدر طاقة مثاليا للعالم.

وعن فوائد الهيدروجين الأخضر، أكد موسفكين أنه يلعب دورا في إزالة الكربون والتلوث من نظام الطاقة، والذي ما يزال يمثل قضية رئيسية عالميا.

كما أنه يمكن أن يساهم كذلك في تكوين صناعة صديقة للبيئة في قطاع النقل والتدفئة، منوها أن الاستخدام واسع النطاق للهيدروجين، إذا تم إنتاجه محليا، سيسمح لأنظمة الطاقة الوطنية بتنويع قاعدة الوقود وتحسين أمن الطاقة.