كولومبيا ترفض استقبال البرازيل في تصفيات كأس العالم

رفض وزير الصحة الكولومبي فكرة السماح بهبوط رحلة طيران عارض على متنها لاعبين برازيليين في وقت لاحق هذا الشهر، ما زاد الشكوك بشأن مباراة الفريقين في 26 من الشهر الحالي ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال وزير الصحة الكولومبي فرناندو رويز في بيان يوم امس الجمعة: “فرصة استقبال أي رحلة طيران من البرازيل بعيدة للغاية، لا يوجد أي مبرر لوصول هذه الرحلة”.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يجري فيه الاتحاد الدولي “فيفا” واتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” مناقشات لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الممكن المضي قدماً في إقامة جولتي التصفيات في 25-26 و30 مارس الحالي.

ومن غير المرجح أن توافق الأندية الأوروبية، التي تضم العديد من لاعبي أمريكا الجنوبية، على سفر لاعبيها لخوض التصفيات في بلادهم وسط مخاوف بشأن جائحة كوفيد-19 وقيود الحجر الصحي.

وتدخل دول أمريكا الجنوبية العشر ضمن القائمة “الحمراء” للحكومة البريطانية لحظر السفر، ولا يوجد أي إعفاءات للاعبين من الحجر الصحي عند عودتهم من هذه الدول إلى بريطانيا، حيث يجب خضوعهم للحجر في أحد الفنادق لمدة عشرة أيام.

وأوقفت كولومبيا رحلات الطيران من وإلى البرازيل في نهاية يناير الماضي مع تزايد حالات الإصابة هناك وظهور سلالة جديدة أشد عدوى.

وقال أعضاء في “كونميبول” عقب اجتماعهم اليوم: “فيفا ملتزم بإيجاد حل لهذا المأزق”.