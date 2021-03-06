أمريكا تعتقل 100 ألف مهاجر على الحدود المكسيكية

احتجز مسؤولو الحدود الأمريكيون نحو 100 ألف مهاجر على الحدود الأمريكية المكسيكية في فبراير وذلك حسبما قال شخصان مطلعان على الأرقام المبدئية في أعلى معدل لعدد من تم اعتقالهم خلال شهر فبراير منذ عام 2006.

وتظهر الأرقام مدى الزيادة المتصاعدة للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية الغربية مع سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتراجع عن بعض سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تفرض قيودا على الهجرة.

ويمثل عدد المهاجرين المحتجزين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في فبراير زيادة كبيرة بالمقارنة مع عدد المهاجرين الذين تم احتجازهم في يناير وبلغ 78 ألفاً.